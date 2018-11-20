20 Kasım 2018 Salı 17:36



20 Kasım 2018 Salı 17:36

Çanakkale'de Tevfik Emin Başarır ilkokulu öğrenci ve öğretmenleri "Geçmişten geleceğe eski eşyalar" sergisi açtı.Sergi açılışına Okul Müdürü Bayram Ali Dur, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sergide, sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras ünitesi kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdikleri 93 parça ürün sergilendi.Okulun müdürü Bayram Ali Dur burada yaptığı konuşmada, "Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının geleceğimiz açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Eskiden kullanılan eşyaların yerine günümüzde kullanılan eşyalar ile insan hayatının ne kadar kolaylaştığını bu sergide görmekteyiz. Geleceğimizi tasavvur etme açısından bu sergi bir fırsat oldu." dedi.