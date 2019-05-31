Trabzon
Olgunlaşma Enstitüsünce, Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansının (DOKA) desteğiyle yürütülen "Geçmişten Geleceğe Yolculuk" projesiyle, geleneksel sanatlar korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman
, yaptığı yazılı açıklamada, DOKA'nın desteklediği, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün yürüttüğü "Geçmişten Geleceğe Yolculuk" projesi ile geleneksel sanatların korunarak, gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.
Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Adıyaman, geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ kurarak, kültürel envanter oluşturma ve müzecilik kültürünün gelişmesine katkı sunmanın hedeflendiği proje ile bölgenin kültür zenginliklerine sahip çıkılarak kalıcı hale getirileceğini kaydetti.
Adıyaman, projenin geçmiş ile gelecek arasında bağ kurarak milli ve manevi değerlere sahip çıkılması anlamında da çok önemli olduğunu vurgulayarak, geleneksel sanat ürünlerinin tespit edilip korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sadece bölgenin değil ülkenin bir kültür vizyonu olduğunu işaret etti.
"Proje turizme de katkı sağlayacak"
Bölgenin geleneksel sanat ürünleri çeşitliliği anlamında zengin olduğunu da aktaran Adıyaman, şöyle devam etti:
"Yöremiz, geleneksel sanat ürünleri çeşitliliği anlamında zengin olmasına rağmen ürünlerin hangi şartlarda saklanacağı konusunda bilgi yetersizliğinden dolayı birçok ürün günümüze ulaşamamaktadır. Bu çalışmalarla zamana ve mekanlara yenik düşmüş eserlerin ve ürünlerin ortaya çıkarılarak hak ettikleri değere kavuşacaklarına inanıyorum. Bu süreçte geleneksel sanat ürünlerimizin saklanması, korunması, arşivlenmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi ilimiz ve bölgemiz için bir katma değer oluşturacaktır."
Adıyaman, proje ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün 40 eğiticisi başta olmak üzere, idarecileri ve usta öğreticilerinin eğitim alacağını belirterek, bu eğitimler sonucunda yapılacak saha çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarıyla yörede sandıklarda tutulan geleneksel sanat ürünlerinin değerlendirilip, kayıt altına alınacağı ve olgunlaşma enstitüsü bünyesinde oluşturulması planlanan müzede sergileneceğini kaydetti.
Projenin turizme de katkı sağlayacağına işaret eden Adıyaman, bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi önceliği kapsamında geleneksel el sanatları ürünlerinin de turizme kazandırılacağını aktardı.
Kaynak: AA
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