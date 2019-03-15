Geçmişten Günümüze Oltu" Sergisi Açıldı

Erzurum
'da, Oltu
ilçesinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Oltu" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Kent merkezindeki tarihi Yakutiye
Medresesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Oltu Yöresel Kültürleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Demir
, serginin Oltu'nun tanıtılması için gerçekleştirildiğini ifade etti.
Katılımcılara fotoğraflarla görsel şölen sunmayı hedeflediklerini belirten Demir, "Sergide, Oltu taşını, Oltu Şura Hükümeti'ni, cağ kebabını ve geçmişten günümüze değişen Oltu'yu göstermek istiyoruz." dedi.
Yöresel yemeklerin de tanıtıldığı sergi iki gün boyunca gezilebilecek.
Yakutiye, Erzurum, Oltu, Kültür Sanat
Kaynak: AA