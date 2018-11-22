Geçtiğimiz Aylarda Boşanan Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, Bir Araya Geldi

Oyuncu Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, çocuklarının doğum günlerini kutlamak için bir araya geldi. Ünsal o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"KEŞKE AYRILMASAYDINIZ"
Magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasından yer alan Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırmıştı. Eski karı-koca, çocuklarının doğum günlerini kutlamak için bir araya geldi. Ünsal o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Ünsal'ın paylaşımını gören bir takipçisi, "Keşke ayrılmasaydınız. Çok güzel görünüyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Mutlu aile tablosu gibi paylaşım olmuş." yorumunu yaptı.
Mirgün Cabas,Tuba Ünsal
22 Kasım 2018 Perşembe 00:22