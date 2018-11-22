Geçtiğimiz Aylarda Boşanan Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, Bir Araya Geldi

Oyuncu Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, çocuklarının doğum günlerini kutlamak için bir araya geldi. Ünsal o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"KEŞKE AYRILMASAYDINIZ"

Magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasından yer alan Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırmıştı. Eski karı-koca, çocuklarının doğum günlerini kutlamak için bir araya geldi. Ünsal o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Ünsal'ın paylaşımını gören bir takipçisi, "Keşke ayrılmasaydınız. Çok güzel görünüyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Mutlu aile tablosu gibi paylaşım olmuş." yorumunu yaptı.