Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Azra Akın, Bebeğiyle Birlikte Poz Verdi!

Geçtiğimiz aylarda annelik sevincini yaşayan Azra Akın, oğlu Demir ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE ON BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Atakan Koru ile evli olan 2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın geçtiğimiz Kasım ayında annelik sevincini yaşamıştı. Azra Akın, 3,5 aylık olan oğlu Demir ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Akın'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Azra Akın, Bebeğiyle Birlikte Poz Verdi!">

"BEBEĞİMLE DANS ETTİM"

Instagram hesabı üzerinden hamileyken paylaşım yapan ünlü model Azra Akın, "Bugün bebeğimle dans ettim. Bana göre hamilelik ve doğum doğal bir süreç. Bu değerli anlar tadına varılarak yaşanmalı. Bebeklerimizi yolculuklarına, onları doğumdan bile önce, henüz karnımızdayken severek, onlarla iletişim kurarak başlatmaktan daha güzel bir şey olamaz. Hayat her zaman gül bahçesi değildir. Bundan korkmamalıyız. Çünkü biz kadınlar muhteşemiz ve bunun için yaratılmışız. Vücudumuza ve bebeğimize güvenmeliyiz. Onlar ne yapacağını iyi biliyorlar. Ben doğuma hazırlık aşamasında nefes çalışmaları kadar, hareket etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Kalça bölgemizi esnek ve güçlü tutmak, o beklediğimiz an geldiğinde bize çok yardımcı olacak. Bazılarınca tesadüf ama benim inandığım kadarı ile bu dünya üzerinde geçiridiğimiz yüz binlerce yılın tecrübesi ve armağanı olarak bir çok dans bu konuda bize katkı sağlıyor. İster oryantal olsun, ister salsa veya hawai dansları... Sanki kadının doğası için yaratılmış danslar. İçimizdeki bilgelik dolu sesi ve gücümüzü unutmayalım. Kimseye teslim etmeyelim..." ifadelerini kulladı.