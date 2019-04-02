Geçtiğimiz Mart Ayının En Çok Konuşulan İsimleri Belli Oldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Mart ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre 20 senelik eşi Zafer Çika'yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ, medyada hakkında en çok haberin bulunduğu isim oldu.

Acun Ilıcalı, en çok konuşulan ünlü isimler listesinin ikinci sırasında yer alırken, onu Ahmet Kural ile süren davası ve Hazer Amani ile kafaları karıştıran yakınlaşmasıyla gündemden düşmeyen Sıla Gençoğlu takip etti.

MART AYININ EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Geçtiğimiz ay sanat, magazin ve spor camiası, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölüm haberiyle sarsıldı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika'nın vefatı yakın dostlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika'ya veda etti. 20 senelik eşini kaybetmenin acısını yaşayan usta oyuncu Demet Akbağ, Mart aynda 6 bin 694 haberin konusu oldu.

SILA LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde samimi bir halde görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti. İki tarafın da üstü kapalı cevaplar vererek olaya açıklık getirmemesiyle büyüyen iddialara göre, 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı. Özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle konuşulan Sıla, geçtiğimiz ayın 5 bin 81 haberle medyada en çok haberi bulunan isimlerinden oldu.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU'NUN BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. İkili arasındaki son boşanma söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Önce Kenan Doğulu, ardından Beren Saat'ten iddialara yalanlama geldi.Beren Saat, MTM'nin mart ayı raporuna göre medyada 4 bin 329 haberle konuşuldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKAN AHMET KURAL LİSTEDE YERİNİ ALDI

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından hakim karşısına çıktı. Verilen ifadeler sonrası duruşma 22 Nisan'a ertelenirken Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi. Kural, Mart ayında 3 bin 995 haberle konuşuldu.

CEM YILMAZ'IN DÖNÜŞÜ GÜZEL OLDU

Cem Yılmaz, prömiyerini İngiltere'de yaptığı Diamond Elite Platinum Plus adlı yeni stand-up gösterisini Tim Show Center'da sergiledi. 3 saat sahnede kalan komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Defne Samyeli'nin yanı sıra Aslışah Alkoçlar, Tolga Çevik, Seda Güven ve Özkan Uğur da vardı. Yıllar sonra stand-up şovlarına start veren komedyen Cem Yılmaz, 3 bin 670 haberle adından söz ettirdi.