21 Kasım 2018, 11:08
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Geçtiğimiz Sene Eser Yenenler ve Murat Boz'la Evde Parti Yapan Bahar Candan: Onları Okumak, İzlemek İstiyorum

Geçtiğimiz sene Murat Boz'la Eser Yenenler'in evinde buluşan Bahar Candan, katıldığı magazin programında olay hakkında "Görüştüğümüzde Murat ve Aslı ayrıydı ve bizimki sadece ev oturmasıydı." dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz sene oyuncu Eser Yenenler ile gece eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 'İşte Benim Stilim' adlı yarışmayla tanınan Bahar Candan'la Eser Yenenler'in evinde buluştu. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk olan Bahar Candan, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

"BULUŞTUĞUMUZDA MURAT VE ASLI AYRIYDI"

Murat Boz'la buluştuklarında Aslı Enver ayrıldıklarını söyleyen Bahar candan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Çok yanlış. Öncelikle Eser Bey'in herhangi bir restoran tarzında. Çok aydınlık, klas vakit geçirebileceğiniz bir alan. Biz öncesinde Emirgan'da restorandaydık sonra eve geçtik.

"MURAT VE ESERİ OKUMAK, DİNLEMEK VE İZLEMEK İSTİYORUM"

İnsanlar çok yanlış şeyler düşünüyor ama öyle değil. Bizimki ev oturmasıydı ve her şey çok düzgündü, saygılıydı. Ben Murat ve eserin fanıyım. Ben onlarda en az 15 yaş küçüğüm ben onları izlemek, dinlemek ve okumak istiyorum. İnsanlar kötü bir şey düşünmesin çünkü kötü bir şey olmadı. Ben kola içtim orada."

EV PARTİSİNDE BULUŞTULAR

Ünlü popçu Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile eğlenmeye çıktı. Daha sonra Yenenler'in villasına giden ikiliye 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar- Nihal Candan kardeşler ile Özge Bitmez eşlik etti.Ev partisinden sabah 05.00'te ilk ayrılan Özge Bitmez oldu. Flaşlar patlayınca devreye sitenin güvenliği girdi. Habercilerin uzaklaştığını düşünen Nihal-Bahar Candan kardeşler 05.40'da villadan çıktı. objektifleri fark edince bağırıp çağırmaya başladılar ve yüzlerini saklamaya çalıştılar.

Murat Boz,Eser Yenenler
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



YORUMLAR (10)
KAVKAZLİ: Bu kiz anormal buluyorum,normal deyil yani,nereye bakiyo bunun ana babasi?
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KİTAP OKUYAMAZ: Eğitim seviyesi ancak o kadarını okumaya anlamaya yeter
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FİLOZOF: Buna gel bizim eve gidelim desem gariban olduğum için gelmez. Onca yoksul fakir ve evine ekmek götüremeyen var git onların evinde onların hallerini seyret ve ibret al allahın belası
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BİRGÜL TEYZE: bunlar hesabı ölünce ödeyecekler.
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123: Murat ve aslı ayrı değildiler. Ama bence birşey olmadı evde.
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