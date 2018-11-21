Geçtiğimiz Sene Eser Yenenler ve Murat Boz'la Evde Parti Yapan Bahar Candan: Onları Okumak, İzlemek İstiyorum

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz sene oyuncu Eser Yenenler ile gece eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 'İşte Benim Stilim' adlı yarışmayla tanınan Bahar Candan'la Eser Yenenler'in evinde buluştu. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk olan Bahar Candan, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.

"BULUŞTUĞUMUZDA MURAT VE ASLI AYRIYDI"

Murat Boz'la buluştuklarında Aslı Enver ayrıldıklarını söyleyen Bahar candan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Çok yanlış. Öncelikle Eser Bey'in herhangi bir restoran tarzında. Çok aydınlık, klas vakit geçirebileceğiniz bir alan. Biz öncesinde Emirgan'da restorandaydık sonra eve geçtik.

"MURAT VE ESERİ OKUMAK, DİNLEMEK VE İZLEMEK İSTİYORUM"

İnsanlar çok yanlış şeyler düşünüyor ama öyle değil. Bizimki ev oturmasıydı ve her şey çok düzgündü, saygılıydı. Ben Murat ve eserin fanıyım. Ben onlarda en az 15 yaş küçüğüm ben onları izlemek, dinlemek ve okumak istiyorum. İnsanlar kötü bir şey düşünmesin çünkü kötü bir şey olmadı. Ben kola içtim orada."

EV PARTİSİNDE BULUŞTULAR

Ünlü popçu Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile eğlenmeye çıktı. Daha sonra Yenenler'in villasına giden ikiliye 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar- Nihal Candan kardeşler ile Özge Bitmez eşlik etti.Ev partisinden sabah 05.00'te ilk ayrılan Özge Bitmez oldu. Flaşlar patlayınca devreye sitenin güvenliği girdi. Habercilerin uzaklaştığını düşünen Nihal-Bahar Candan kardeşler 05.40'da villadan çıktı. objektifleri fark edince bağırıp çağırmaya başladılar ve yüzlerini saklamaya çalıştılar.