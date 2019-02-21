Geçtiğimiz Sene Selim Selimoğlu ile Evlenen Bengü, Hamilelik İddialarını Yalanladı

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü'nün anne olmaya hazırlandığı iddia edildi.

BENGÜ HAMİLE Mİ?

Medyatava'nın haberine göre; 15 Şubat'ta "Yazık" adlı single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan ünlü popçunun bu nedenle iki heyecanı birlikte yaşadığı iddia edildi. Ancak açıklama yapan Bengü, iddiaları yalanlayarak çocuk sahibi olmayı istediğini söyledi.

"BEBEK OLDUĞUNDA SİZE SÖYLEYECEĞİM"

Selim Selimoğlu'yla büyük bir aşkla evlenen Bengü'nün geçen ay da hakkında hamile olduğu haberi gündeme gelmişti. Ancak ünlü popçu "Özel ve çok hassas konular...Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz. Öyle bir müjdeyi ben gereken zamanda vermeyi çok istiyorum. Hayırlısı inşallah... Ama şu an için öyle bir şey yok. Olunca ben söyleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.