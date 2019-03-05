05 Mart 2019, 14:07
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Geçtiğimiz Yıl Dünya Evine Giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, Maldivler'de Nikah Tazeledi

Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, Maldivler'de nikah tazeledi. Yaşar İpek, sevindiren haberi Instagram hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, tatil ve klip çekimi için Maldiveler'e gitti. Tatil ve işi bir araya yapan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Çift, son olarak Maldivler'de sürpriz bir şekilde nikah tazeledi.

NİKAH TAZELEDİLER

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yeni şarkılarına klip çekmek için Maldivler'e giden çift nikah tazeledi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek, Maldivler'de Nikah Tazeledi">

"BÜTÜN ADA BİZİMLEYDİ"

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Yaşar İpek, paylaşımına şu notu düştü; "Nikah tazeledik... Bütün ada bizimleydi teşekkürler!"

Seren Serengil ve Yaşar İpek, Maldivler'de Nikah Tazeledi">
Seren Serengil ve Yaşar İpek, Maldivler'de Nikah Tazeledi">

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Yaşar İpek, Seren Serengil, Magazin


YORUMLAR (15)
YAHERRÜ YAMERRÜ: ÇOK UMRUMUZDAYDI. ANLATAMAM.
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SSSSS: Ulan gundi .kiro
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DEVRİM: Ne gereksiz ve basit insanlar. . .
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DÜRBÜNLÜ: isimleri türkçe yaşantıları ingiliz gibi,öldüklerinde hadi bunlara dua okuyun.
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