Geçtiğimiz yıl sonu kuraklık yaşanmıştı, dünkü yağışla birlikte taşan Gölbaşı Göleti böyle...

Bursa'da geçtiğimiz yıl sonu kuraklık sebebiyle gündeme gelen Gölbaşı Göleti dünkü yağışla birlikte doldu taştı.

Geçtiğimiz yıl sonu kuraklık yaşanmıştı, dünkü yağışla birlikte taşan Gölbaşı Göleti böyle...
22.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:44
Bursa'da geçtiğimiz yıl sonu kuraklık sebebiyle gündeme gelen Gölbaşı Göleti dünkü yağışla birlikte doldu taştı. Çamura boyanan Gölbaşı Göleti havadan görüntülendi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle Kestel ilçesi Gölbaşı ve Dudaklı bölgelerine metrekareye neredeyse 50 kilogram yağış düştü. Aralık ayında kuraklık sebebiyle kuruyan Gölbaşı Göleti ise dün akşamki yağışla doldu taştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı Göleti ve Kestel ovasındaki sel basan tarım arazilerini havadan inceledi.

Görüntülerde Gölbaşı Göleti'nin çamurla kaplanmış ve kahverengiye boyanmış görüntüsü dikkat çekiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kestel, Bursa, Güncel, Haber

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