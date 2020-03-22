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GED Başkanı Özden: "İnovatif girişimcilere ihtiyacımız var"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, korona virüs salgınıyla birlikte küreselleşmenin yerini farklı bir modele bırakacağını, bu modelde de girişimci sayısını artıran ve kendi girişimcisini destekleyen ülkelerin ayakta kalabileceğini söyledi.

22.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:34
GED Başkanı Özden:
Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, korona virüs salgınıyla birlikte küreselleşmenin yerini farklı bir modele bırakacağını, bu modelde de girişimci sayısını artıran ve kendi girişimcisini destekleyen ülkelerin ayakta kalabileceğini söyledi.

GED Başkanı Özden, yaptığı açıklamada, korona virüsün küresel tedarik zincirlerini kopardığını, hava taşımacılığının adeta durduğunu belirterek, "Küreselleşme yerine belki milliyetçi ekonomilerle tanışacağız ya da aksine, ticari ve siyasi alanlarla sınırlandırılmamış yeni bir küreselleşme kavramıyla tanışacağız. Dünya ekonomisi hangi yöne evrilirse evrilsin biz kendi tohumumuzu geliştirmek, kendi bilişim altyapımızı çalıştırmak, kendi aşımızı, silahımızı üretmemiz gereken bir döneme giriyoruz. 'Anatolia Geneworks' adlı moleküler tanı alanında faaliyet gösteren bir şirketimizden örnek vereceğim. Bu şirket 10 yıl önce kendi işinin patronu olmak isteyen alanlarında yenilikçi gençlerden oluşan bir startup idi. Hızlı aksiyon aldılar. Yeni tip korona virüsün literatürünü gözden geçirdiler ve genomik dizilimini göz önünde bulundurarak bu kitleri üretmeye başladılar. Şu an bu şirketimiz haftada 140 bin test üretiyor başta İtalya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. İşte biz GED olarak 'Anatolia Geneworks' gibi şirketlerimizin doğması ve büyümesi için çalışıyoruz. Zaten başka çıkış yolu da görünmüyor" dedi.

Çukurova 'da tarımdan kimya sektörüne birçok alanda katma değeri yüksek üretim gerçekleştirecek girişimlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Özden, "Üniversitelerimizden, Çukurova Kalkınma Ajansımızdan, yerel yönetimlerimizden samimi destek bekliyoruz. Spesifik alanlarda inovatif girişimleri, iş fikirlerini hayata geçirecek gençlerimiz için kuluçka merkezleri kurmak, laboratuvarlar oluşturmak, mentorden sermaye fonuna girişimcilik ekosistemi iklimini oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Esra Özden, Çukurova, Ekonomi

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