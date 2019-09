"Gedelek turşusu" kış sofralarını süslemeye hazırlanıyor

"Turşucu köy" olarak bilinen Bursa 'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, hava sıcaklıklarının azalması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla üretime hız verdi.Nüfusu 2 bine yaklaşan mahalledeki 70 imalathanede hazırlanan turşular, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ürünler Suudi Arabistan, Azerbaycan , Gürcistan, Katar ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.Halkının yüzde 90'ı turşu üreticisi olan Gedelek'te ağırlıkla salatalık, lahana ve biberle doğal yöntemler kullanılarak turşu kurulan imalathanelerde, siparişlerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıldır Gedelek halkının büyük çoğunluğunun geçimini turşu üretiminden sağladığını söyledi.Gedelek'te üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını anlatan Dönmez, "Şu anda burada 3'üncü kuşaklar turşuculuk yapıyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turşu dükkanlarını işletenlerin büyük kısmı Gedeleklidir ya da Gedelek'ten alıp satmaktadır. İç piyasada Gedelek turşularının hakimiyeti vardır. Özellikle kalite arayan kesinlikle buraya gelir. Yılların verdiği birikim ve kendimize has Pınarbaşı suyumuzun etkisiyle ortaya çok kaliteli turşular çıkıyor." dedi.Dönmez, imalathanelerde yılda ortalama 30-50 bin ton turşu üretildiğini bildirdi.Turşu üretiminin istihdam da sağladığını vurgulayan Dönmez, "Çevre köylerden işçiler geliyor. Gaziantep, Antalya, Hatay, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar gibi birçok ilden de sebze geliyor." ifadelerini kullandı.Dönmez, Gedelek'te turşu üretimiyle uğraşmayanların bu ürünün nakliyesi ve işçiliğinden para kazandığını dile getirdi.Mahallelerinde turşu üretiminin yazın ilk günlerinde başladığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:"Bizde üretim safha safha devam eder. Hangi sebze çıkıyorsa o sebzenin turşusu önce büyük bidonlarda kurulur. Yaklaşık 40 çeşit turşumuz var ve ay ay sebzeler çıktıkça sırasıyla önce depolanır. Daha sonra bu sebzeler tekrar o depolardan çıkarılır ve yıkanır. Sonrasında sofralara gelecek şekilde tekrar elden geçer, suyu eklenerek paketlenir ve müşteriye ulaşır. Ürünlerimiz özellikle yazın imal edilip kışın da piyasaya sürülür.""Bacasız fabrika"Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de mahallenin, Türk gıda sektörü ve ekonomisine turşularıyla katkı sağladığını kaydetti.Az nüfusuna rağmen en az bin kişiye istihdam sağlayan mahallede turşu üretiminin "bacasız fabrika" niteliğinde olduğunu anlatan Şener, "Gedelek'te hemen hemen her hanenin geçimini sağladığı ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz bu turşu üretiminin desteklenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.