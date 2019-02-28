Gedik Trader Yatırım Kulubü Eğitim Seminerleri Mart Ayında Başlıyor

Gedik Trader Yatırım Kulubü'nün İstanbul, Balıkesir, Karabük, Aydın ve Ordu'dan başlayarak düzenleyeceği seminerlerde, hisse senedi piyasasını tanımak ve bu konudaki bilgisini geliştirmek isteyenler buluşacak. Hisse senedi piyasasına dair kapsamlı eğitimler, sektörde 15 yılın üzerinde deneyimi olan Üzeyir Doğan ve Ercan Göçmen tarafından verilecek. İlk seminer, 2 Mart 2019 tarihinde Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda düzenleniyor.

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerin önemli bir yatırım ürünü olan hisse senedini tanıma, tasarrufları verimli bir biçimde değerlendirebilme ve bankada vadeli mevduat yapmak dışında da getiri elde edebilmenin alternatiflerini arayan yatırımcılara yönelik olarak eşsiz bir fırsat sunuyor.

İki ana bölümde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk kısmında, bugüne dek hiç hisse senedi yatırımı yapmamış, borsa bilgisi olmayan deneyimsiz yatırımcı adayları; İkinci bölümde ise, hisse senedi piyasasında işlem yapan, ancak hisse senedi seçiminde zorlanan yatırımcılar aradıkları sorulara cevap bulacaklar.

Kaynak: Bültenler