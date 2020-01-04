Haberler » Güncel » Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi - Haber

Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli Gediz Belediyesi personeline, Kütahya İlk Yardım Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

04.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:59 Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
'nın İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli Gediz Belediyesi personeline, Kütahya İlk Yardım Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

İlk Yardım Eğitimi ile ilgili olarak konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kütahya İlk Yardım Merkezi Eğitmenleri Dilek Bozçal ve Hüdai Yayla tarafından Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli personelimize eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan personellerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınava girerek sertifika almaya hak kazandılar" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik" - Haber
14:20   AK Parti'li Usta: "Libya tezkeresiyle Akdeniz'deki varlığımız daha da güçlenecek" - Haber
14:18   Erasmus öğrencilerine Bağcılar'da dil eğitimi verildi - Haber
14:17   Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi - Haber
14:13   Hakkari Valiliği sahipsiz atlara sahip çıktı - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:22:27