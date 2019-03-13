Gediz'de 4 Okulun İnşaatı Yeni Eğitim-öğretim Sezonuna Yetişecek

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, inşaatı devam eden 4 okulda incelemelerde bulundu.Gediz'de Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2018 Yılı yatırım programında yer alan yatırımları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit'e Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın tarafından bilgi verildi. Bu kapsamda Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait 16 Derslikli Okul Binası ve 200 kişilik Pansiyon binası, yıkılan Mehmetçik Ortaokuluna ait 16 Derslikli okul binası, TOKİ 4 konutlarının olduğu bölgede 16 derslikli ilkokul binası inşaatlarının hızla devam ettiği belirtildi.En geç 2019 yılı sonunda 3 okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim binalarına kavuşacaklar diye konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Yine bu çerçevede Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin güçlendirmesi tamamlanarak eğitim-öğretime hizmet vermeye başladı. Gediz'e kazandırılan bu yatırım ve hizmetlerin toplam maliyeti 28 milyon TL'dir" dedi. - KÜTAHYA