Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Devriye gezen İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gediz- Uşak
kara yolundaki bir benzin istasyonunda şüpheli davranışlarda bulunan A.D'nin kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulamada, bu kişi hakkında "kamu malı hırsızlığı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan A.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Kaynak: AA