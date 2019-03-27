27 Mart 2019, 15:07
»»

Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Gediz

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz- Uşak kara yolundaki bir benzin istasyonunda şüpheli davranışlarda bulunan A.D'nin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada, bu kişi hakkında "kamu malı hırsızlığı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Uşak, Kütahya, Jandarma, Gediz, Güncel
Kaynak: AA