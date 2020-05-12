Gediz'de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için harekete geçti.

Gediz'de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
12.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:04
Kütahya'nın Gediz Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için harekete geçti. Belediye ekiplerince ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Covid-19 salgınıyla mücadele seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Gediz Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonları için kolları sıvadı. Gediz Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Esnaf memnun kaldı;

İlçedeki berber ve kuaför esnafı, belediye ekiplerinin yaptığı dezenfeksiyon işleminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmadan dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Rehavete kapılmayalım, evimizde kalalım

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Covid-19 salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Belediye olarak Korona virüs Covid-19'a karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Başkan Akçadurak, "Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarımızı bu kapsamda tepeden tırnağa dezenfekte ettik. Hemşerilerimiz ve esnaflarımız için buraları hijyenik ve steril bir hale getirdik. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreç bitene kadar, tüm imkanlarımızı hemşerilerimiz için sonuna kadar kullanacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gediz Belediyesi, Koronavirüs, Kuaför, Gediz, Güncel, Haber

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