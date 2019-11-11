Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandı

KÜTAHYA'da, su borusu döşeme çalışmasında iş makinesinin kepçesinin doğal gaz borusuna takılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında iş makinesi kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi, 8 Numaralı Cadde'de, saat 15.00 sıralarında, Gediz Belediyesi ekiplerince yapılan su borusu döşenmesi çalışmasında kanal açmak için kullanılan iş makinesinin kepçesi, doğal gaz borusuna takıldı. Doğal gaz borusu bir anda büyük gürültüyle patlayıp, alev aldı. Alevler iş makinesine de sıçradı. İtfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, doğal gazın kesilmesinin ardından yangına müdahale etti. Çevrede paniğe yol açan yangın, kısa sürede söndürüldü. Doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.