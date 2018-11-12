Gediz'de Fabrika Eylemi

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde, atıl vaziyetteki kireç farikasının 'Samsun'a taşınmak istenmesi' vatandaşları isyan ettirdi.Alınan bilgiye göre, 1986 yılında yapımına başlanan ve 12 yıl inşaatı süren fabrikanın 1998 yılında yapımının tamamlandığı daha sonra da sadece 3 ay çalıştırılıp, 2004 yılında da tamamen 'verim alınamadığı' gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Yapıldığı dönemde vatandaştan para alınarak hissedar yapıldığı belirtilen fabrikaya, 200'ü gurbetçi yaklaşık bin 300 kişinin o zamanın Alman para birimi olan Mark bazında, 5 bin ile 65 bin Mark arasında para yatırdıkları ve hiç kar payı almadıklarını ifade edildi.Mağdur vatandaşlar, fabrika bahanesiyle organize bir şekilde dolandırıldıklarını ve yıllardır mağduriyetlerinin giderilmediğini ileri sürdüler. Ortakların verdikleri paralarını geri alamazken, yıllardır atıl vaziyetteki fabrikalarının aynı şirket tarafından sökülerek başka yere taşınmak istendiği ileri sürüldü.Mağdur olan yaklaşık 200 kişi, sökümüne başlanan fabrika önünde toplanıp, eylem yaptı. Mağdur vatandaşlar, 'Fabrika Gökler'in, bu fabrika Gökler'de kalacak' şeklinde slogan attı.Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika önündeki eylemde basın açıklaması yapan AK Parti Gökler Belde Başkanı Kerim Şahin "Gökler halkımızın burada toplanma amacı 1986 yılında halkımızdan toplanan paralar, madenci kardeşlerimizden kesilen paralar ve yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızdan toplanan paralar ile yapımına başlanılarak Gökler kireç sanayinin temelleri atılmıştır. Şu anki görmüş olduğumuz bacalar. Bacaları tamamlanmış fakat çalıştırılmadığından bir grubuna devredilmiştir. Bundan sonraki süreçte fabrikayı alan grup, hisse arttırma adı altında, kasaba halkımızın hissedarlarına haber verilmeden vatandaşların hisse paylarını yok denecek kadar değer kaybettirerek kendi hisselerini arttırmıştır. Fabrikada 5 bin mark ile 65 bin mark arasında değişen yaklaşık 200 gurbetçi kardeşimizden toplanan hisse payları bulunmaktadır. Gökler beldemizden bin kişi civarında hisse payı toplanmıştır. Diğer köy, belde ve ilçelerden de toplanmıştır. Bugün burada vatandaşlarımızın emekleri ile yapılan bacaların sökülmesini göz yummamak ve dur demek için toplanmış bulunmaktayız. Yönetim kurulu başkanından hisse sahiplerinin haklarının korunması ve sökülen bacaların yerine ne yapacakları konusunda vatandaşlarımıza anlatıp taahhüt vermesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden vatandaşlarımızın hakkına sahip çıkmasını ve vatandaşlarımızın haklarının kaybolmamasını istiyoruz" diye konuştu.Bazı hissedarların paralarını alamadan vefat ettiğini belirten mağdurlar, fabrikanın inşaatı süresinde çalıştıkları dönemlerdeki tazminatlarının da ödenmediğini söylediler. Baca söküm işine asla müsade etmeyeceklerini belirten Gökler beldesi sakinleri, devlet yetkililerinden milyonlarca liralık ellerinden alınan paraların geri alınması konusunda yardım istediler.Eylem yapılan açıklamaların ardından olaysız sona erdi. (YD-EFE) - KÜTAHYA