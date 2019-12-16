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Gediz'de otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki şahıs yaşamını yitirirken, at ise yaralandı.

16.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:48Gediz'de otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü
'nın ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki şahıs yaşamını yitirirken, at ise yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz yönüne giden Aykut N'nin (46) kullandığı 34 ABB 740 plakalı otomobil, Şaban Kanar (50) idaresindeki at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Şaban Kanar olay yerinde yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı. Ahşap at arabasına çarpan otomobil ise takla atarak şarampole yuvarlandı. Kanar'ın cenazesi Gediz Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir nüfusuna kayıtlı olan Şaban Kanar'ın yalnız yaşadığı ve Çavdarhisar ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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