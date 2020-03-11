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Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

11.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:29
Gediz'de otomobil takla attı: 4 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıbaba Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Muhsin Bardakçı yönetimindeki 43 LA 799 plakalı otomobil, Kütahya 'dan Gediz istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Muhsin Bardakçı ile otomobilde bulunan Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kütahya, Gediz, Güncel

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