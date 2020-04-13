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Gediz'de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

13.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:05
Gediz'de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu
Kütahya 'nın Gediz İlçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kumtaş Mahallesi civarında kullanmış olduğu araç ile çevreye rahatsızlık veren M.E. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan M.E. yapılan takip sonucu Uşak Gediz çevre yolu Adnan Menderes Yaşam Parkı karşısında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 12 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Gediz, Güncel
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