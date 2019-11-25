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Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:26Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
'nın ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Oskan'ın (39) idaresindeki 43 PB 311 plakalı otomobil ile Gediz Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Uğur Şahin'in (60) kullandığı 43 LR 671 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler Şahin ve Oskan yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrası otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Devlet Hastanesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

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