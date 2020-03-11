Gediz'de trafik kazası: 4 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
11.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:16
Kütahya 'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 1. kilometresinde Hacıbaba mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Bardakçı'nın kullandığı 43 LA 799 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Muhsin Bardakçı, Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisine başlanırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 1. kilometresinde Hacıbaba mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Bardakçı'nın kullandığı 43 LA 799 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Muhsin Bardakçı, Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisine başlanırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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