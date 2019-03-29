Gediz Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kaynak: AA

Kütahya'da, 1970 yılında yaşanan Gediz Depremi'nde hayatını kaybedenler dualar ve lokma ikramı ile anıldı.Kütahya Gedizliler Derneği tarafından düzenlenen programda, depremde yaşamını yitiren bin 86 kişi için Ali Paşa Camisi'nde dua edildi. Daha sonra cami önünde vatandaşlara lokma ikram edildi.Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, aradan 49 yıl geçmesine rağmen depremin unutulmadığını belirterek, şunları söyledi:"28 Mart 1970'te yaşanan 7,2 büyüklüğündeki Gediz Depremi'nde bin 86 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 258 kişi de yaralandı. Depremde 9 bin 743 bina yıkıldı, 17 bin 689 orta ve az hasarlı bina oluştu. Sonuç olarak Gediz'in tamamına yakını yıkılmıştır. O acı günü unutmadık, unutmayacağız. Devletimizin ve milletimizin yardımları ile Gediz halkı yaralarını sarmıştır. Gediz, deprem bölgesinde bulunduğu gerçeğini unutmadan, geleceğine bu bilinçle yaklaşmalıdır. Hem bizler hem çocuklarımız depremler konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlem ve tedbirler konusunda her daim hazırlıklı olmalıyız."