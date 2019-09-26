Haberler » Ekonomi » Haber

Gediz Elektrik, Bornova'da müşteri ilişkileri merkezi açtı

Gediz Elektrik tarafından İzmir'in Bornova ilçesinde Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) açıldı.

26.09.2019 12:04Gediz Elektrik, Bornova'da müşteri ilişkileri merkezi açtı
Gediz Elektrik tarafından İzmir'in Bornova ilçesinde Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) açıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni açılan Ağaçlıyol MİM noktasında Bornova 2. Sanayi Sitesi'nde bulunan ticarethane ve sanayi abone grubu müşterilerinin işlemlerinin de kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceği bildirildi.
Açıklamada, Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Ağaçlıyol MİM'in, hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde hizmet verileceği belirtildi.
MİM noktasında ağırlıklı olarak orta gerilim şebeke aboneliği ve bunun yanı sıra alçak gerilim şebeke aboneliklerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanı ve noktalarının genişletilmeye devam edileceği aktarıldı.
İzmir'de bulunan MİM'lerin adres bilgisi ve yapılan işlemlerle ilgili detaylı verilere "www.gediz.com" internet adresi üzerinden ulaşılabilinecek.

Bornova, İzmir, Gediz, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:13 Moody's: thomas cook'un iflasının türk bankalarına etkisi olmaz
13:13 Balıkçılar sezondan umutsuz
13:10 Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi
13:08 Kahramanmaraş 5. Tekstil Makineleri Fuarı
13:05 CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bizim IMF ile işimiz olmaz
13:00 BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı
13:00 Manisa'da 3. Kitap Fuarı açılıyor