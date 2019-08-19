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Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdı - TAMAMI

Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdıEge Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

19.08.2019 23:56
Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdı - TAMAMI
Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdı
Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma başlatan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti. Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi.
Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdı - TAMAMI

Gediz Nehri, Manisa, Gediz, Güncel

Kaynak: DHA

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