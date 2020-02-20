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Gediz İlçe Teşkilatı AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

Ankara'da AK Parti Grup Toplantısına katılan Gediz AK Parti İlçe Teşkilatı heyeti ile Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekilleri ile görüştüler.

20.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:15Gediz İlçe Teşkilatı AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı
Ankara'da AK Parti Grup Toplantısına katılan AK Parti İlçe Teşkilatı heyeti ile Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekilleri ile görüştüler.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan," Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize ve teşkilatlarımıza hitap ettiği AK Parti Grup Toplantısı'na Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte katıldık. Bu arada AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olarak bilinen Eşe teyzemizi Dünya Liderimizle buluşturduğumuz esnada Cumhurbaşkanımızın bu sevgiye kayıtsız kalmadığı anlar görülmeye değerdi. Ardından TBMM'de milletvekillerimizi de ziyaret ederek teşkilatımızın Ankara programını tamamladık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Akçadurak, AK Parti, Gediz, Politika

Kaynak: İHA

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