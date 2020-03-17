Menü
Haberler ›› Güncel ››Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını - Güncel

Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

17.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:04
Gediz'in Göynükören köyünde çatı yangını
Kütahya 'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Göynükören köyünde Halil İbrahim Karaca'ya ait evde akşam saat 21.30 sıralarında elektrik kontağından evin çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Yenikent Belediyesi İtfaiyesi ve köylülerin yoğun çabası sonucu yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Karaca, Kütahya, Gediz, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı