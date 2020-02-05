Gediz Kavşağı'nda 1 Km'lik Dere Temizlik Çalışması Yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik işleri ile olası taşkınlara karşı önlem alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki dere temizlik işi de tamamlandı. Gediz Kavşağı'nın olduğu noktada gerçekleştirilen çalışma ile yağışlı havalarda İzmir-Bursa Sürat Yolu'nun sular altında kalmasının önüne geçildi. Yolu düzenli olarak kullanan sürücüler trafiğin aksamasını önlemek amacıyla yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.