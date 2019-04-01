Gediz 'Muharrem Akçadurak Devam' Dedi

Kütahya
'nın Gediz
İlçesinde Muharrem Akçadurak
belediye başkanı seçildi.
24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde Dr. Mehmed Ali Saraoğlu
'nun aday adayı olması nedeniyle boşalan başkanlık koltuğuna Ak Parti yönetimi tarafından getirilen Muharrem Akçadurak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 90 oy alarak Gediz Belediye Başkanı oldu.
7 adayın yarıştığı Gediz Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi
Adayı Günaydın Kumru
45, Bağımsız Türkiye Partisi
Adayı Hüseyin Güngör
18, Ak Parti Adayı Muharrem Akçadurak 6 bin 90, Demokrat Parti
adayı Münevver Azmioğlu
287, Milliyetçi Hareket Partisi
Adayı Mehmet Oyan
3 bin 311, İYİ Parti
Adayı Erdoğan Dirican
4 bin 320, Bağımsız Aday Şeref Türk
ise 91 oy aldı. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA