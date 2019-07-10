10.07.2019 11:55
Haberler» Güncel» Haber

Gediz MYO'da görev değişikliği

Gediz MYO

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan getirildi.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu'nda uzun yıllardır Müdür Yardımcısı olarak çalışan ve 1,5 yıldır da müdür olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Fetullah Karamete, müdürlük görevini Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan'a devretti.

Fethullah Karamete'nin Kütahya merkezdeki yoğunluğu nedeni ile müdürlük görevinden ayrılma talebi üzerine, yapılan devir-teslim törenine ilçe mülki ve idari amirleri katıldı.

Karamete, yeni müdür Dağılgan'a başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:36   "Engelli birini öldürecek kadar vicdansızlar"
13:36   AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz, sonuna...
13:36   Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa hayatını kaybetti
13:35   Rus ailenin odasına girdi, 8 yaşındaki kızı istismar etti
13:35   Melisa bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı
13:35   Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı
13:34   ANTALYA Maldivler değil Suluada