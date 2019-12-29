Haberler » Güncel » Gediz Nehri'nde tekneyle balık avına çıkan kişinin cesedi bulundu - Haber

Gediz Nehri'nde tekneyle balık avına çıkan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde dün tekneyle balık tutmak üzere Gediz Nehri'ne gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

29.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:32 Gediz Nehri'nde tekneyle balık avına çıkan kişinin cesedi bulundu
'in ilçesinde dün tekneyle balık tutmak üzere Gediz Nehri'ne gideceğini söyleyen ve bir daha alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Muharrem Sürücü (37), dün akşam saatlerinde Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisinde arkadaşlarına tekneyle balık tutmaya gideceğini söyleyerek nehre açıldı.

Geri dönmeyen Sürücü'yü aramaya başlayan arkadaşları, tekneyi boş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Evli ve bir çocuk babası Sürücü'nün cesedi, yaklaşık 23 saat sonra 4 metre derinlikte kurbağa adamlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Muharrem Sürücü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gediz Nehri, İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   Konya yolunda kar yağışı - Haber
18:06   Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2) - Haber
18:04   "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikram edildi - Haber
18:04   Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:02   Eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
29.12.2019 18:09:17