Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

Gediz Nehri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bir bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Balıkların ölüm nedenleri araştırılacak.

Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde görülen olayda, boyları 10-50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bazı vatandaşlar, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan bir miktar balığı çuvallara ve kasalara doldurup evlerine taşıdı.

Vatandaşlardan Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırması üzerine nehri besleyen derelerden nehre bol miktarda alüvyon ve milli topraklar akmakta. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.