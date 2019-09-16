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Gediz Nehri'nin aktığı kanalda korkutan balık ölümleri

Gediz Nehri'nin aktığı kanalda korkutan balık ölümleri Ölü balıkları toplayıp "Bize bir şey olmaz" dediler Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık can çekişerek ölüyorİZMİR - İzmir'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti.

16.09.2019 18:37
Gediz Nehri'nin aktığı kanalda korkutan balık ölümleri
Ölü balıkları toplayıp "Bize bir şey olmaz" dediler
Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık can çekişerek ölüyor
İZMİR - İzmir'de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.
İzmir'in Menemen ilçesinde tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanaldaki balık ölümleri, görenleri şoke etti. Olayı gören vatandaşlar, daha önce bu kadar fazla ölü balıkla karşılaşmadıklarını ve balıkları zehirleyen bu suyla sulanan bahçelerden sebze-meyve yediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise ölü balıkları kanala girerek topladı.
Balıkların zehirlenerek ölmesine aldırmayan vatandaşlar, "Bize bir şey olmaz" diyerek kanal içerisindeki ölü balıkların büyüklerini seçerek topladı. Birkaç öğrenci de tüm uyarılara rağmen topladıkları balıklarla beraber bölgeden uzaklaştı.
Manisa'dan gelen Gediz Nehrine zehirli atık bırakıldığından şüphelenen Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.
Gediz Nehri'nin aktığı kanalda korkutan balık ölümleri

Gediz Nehri, Gediz, Genel

Kaynak: İHA

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