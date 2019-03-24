Gediz Osb'de Yeni Yatırımcı ile İmzalar Aıldı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun 12 Mart'ta müjdesi verdiği yatırımcı için yer tahsisi yapıldı.Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun yoğun çalışmaları sonucunda OSB'nin 2.etap genişleme sahasından 60 bin metrekare alanın kamulaştırılması yapılarak orman ve sunta sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya tahsis edildi.Firmayla 50 bin metrekare sanayi tahsisi gerçekleştirilmek üzere imza töreni düzenlendi. Törene Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Başkan Vekili İshak Pekbilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıcıroğlu, OSB Bölge Müdürü Gökhan Değirmenci, yatırım yapan ve aynı zamanda Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli katıldı.12 Mart'ta Gedizlilere verdikleri sözü hatırlatan Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol; "Gediz Halkına söz verdiğimiz gibi Organize Sanayi Bölgemizin 2.Etap genişleme sahasından kamulaştırma işlemlerini ivedilikle gerçekleştirerek orman ürünleri ve sunta sektöründe faaliyet gösteren Küpeli Otomotiv Anonim Şirketine 50 Bin metrekare sanayi parselinin tahsisi için imzalarımızı attık. Gediz OSB'ye ve Küpeliler Anonim Şirketine hayırlı olsun. Ayrıca kamulaştırma işlemleri esnasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Ak Parti Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan ve Belediye Başkanımı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ediyorum" dedi.Küpeliler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise; "Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Öncelikle göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum, Allah'ın izniyle Gediz OSB'ye Orman Ürünleri ve Sunta Sektöründe faaliyet gösterecek 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika yapacağız. Burada 150 kişilik istihdam sağlayacağız. Şimdiden Gediz'e, Gediz OSB'ye ve de Firmamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların hızla devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Orman ürünleri ve sunta sektöründe faaliyet gösteren, Eskişehir merkezli firmamızın Gediz'de istihdama katkı sağlayacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Gediz OSB Yönetim Kurulunu yoğun çalışmalarından dolayı kutluyorum. Gedizimiz'e hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.. - KÜTAHYA