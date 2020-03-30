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Gediz Pazarı'nın günleri değişti

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarı'nın, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi.

30.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:30
Gediz Pazarı'nın günleri değişti
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarı'nın, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi.

Tüm dünyada ve ülkemizde Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Cumartesi günleri kurulan ve oldukça yoğun olan Pazar yeri için vatandaşların sağlığı ve güvenliği adına hafta içi pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü kurulmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlığı adına hafta içi kurulacak olan pazar yerinde alınan kararlar şu şekilde; tezgahsız ve açıkta satış yapılmayacak, çevre il ve ilçelerden gelen üretici ve manav esnafı Pazar yerine alınmayacak. Pazar yerinde giyim, oyuncak ve süs eşyası satılmayacak, Pazar yerinde yoğunluğu azaltmak için belirlenen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek, ürünlere temas edilmeden hijyen kurallarına dikkat edilerek satışı yapılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gediz, Güncel
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