Gediz protokolü pazaryerini denetledi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Kaymakam Muhammet Önder ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Gediz pazarında incelemelerde bulundu.

Gediz protokolü pazaryerini denetledi
16.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:04
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Kaymakam Muhammet Önder ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Gediz pazarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Önder ve Başkan Akçadurak Gediz'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi kurulmakta olan Gediz Belediyesi Kapalı Pazar yerinde Cuma pazarında alınan önlemleri inceleyerek, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulundular.

Tüm dünyada ve ülkemizde Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmaması ile alınan tedbirler kapsamında Gediz'de Cumartesi günleri kurulmakta olan Gediz Pazarı'nda yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için hafta içine alındığını belirten Başkan Akçadurak, "Gediz Pazarımız artık hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, giyim, oyuncak, zücaciye/nalburiye vb pazarcı esnafımız ise hafta içi Salı ve Perşembe günleri 09: 00 ile 18: 00 saatleri arasında kurulmakta. Bugünde pazarımızı ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledik. Pazarcı esnaflarımızla görüşerek bilgi alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve tedbirlerimizi ilçe genelinde büyük titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Pazar yerinde alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Başkan Akçadurak; "Her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenirken, sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına uyularak satışının yapılması sağlandı. Ayrıca pazar yerinde çocukların ve 65 üstü vatandaşlarımızın girmemesi konusunda yoğun tedbirler alan belediye zabıta ekiplerimiz, denetimlerini yaparak esnaf ve vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığının devamlılığı için İlçemiz pazar yerindeki yoğunluğu azaltmak adına aldığımız kararlar; Halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi adına daha fazla gün açık kalmak koşulu ile yaşanan tehlikeye karşı güvenli alış veriş hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve tedbirlerimizi ilçe genelinde büyük titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Alınan tedbirlere vatandaşlarımızın büyük titizlikle uyduğunu gördük, İnşallah bu Korona virüs tehdidini de birlik, berberlik ve dayanışma içinde hep birlikte yeneceğiz, havaların ısınması mücadelemizde bizleri rehavete kaptırmasın, kurallara ilk günkü gibi uymaya devam edelim. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maskesiz çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır " açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Önder, Kütahya, Gediz, Güncel, Haber

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