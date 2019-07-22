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Gediz Tarhana Festivali başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17. kez düzenlenen "Tarhana Festivali" başladı.

22.07.2019 15:48 Gediz Tarhana Festivali başladı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17. kez düzenlenen "Tarhana Festivali" başladı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında, organizasyonun, tarhanın tanıtımına katkı sağladığını söyledi.
Tarhanın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Akçadurak, "Bu yıl 17'ncisi düzenlediğimiz festival tarhanamızın tanıtımının yanında her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte olan ilçemizin tanıtımına fayda sağlıyor." diye konuştu
Akçadurak, 28 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konser, yarışma ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes, Kütahya, Gediz, Güncel

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