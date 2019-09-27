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Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere kahvaltı

Kütahya'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Bilimleri MYO öğrencileri ile bu yıl ikincisini düzenledikleri 'Sizinleyiz' kahvaltısında buluştu.

27.09.2019 17:54Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere kahvaltı
Kütahya'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Bilimleri MYO öğrencileri ile bu yıl ikincisini düzenledikleri 'Sizinleyiz' kahvaltısında buluştu.

Yaklaşık bin 500 öğrencinin katıldığı kahvaltı programında; Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, etkinliğe sponsorluk yaparak maddi ve manevi desteklerini sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrencilerin gönüllü tanıtım elçisi olduğunu belirten Öztürk, "Gerek kamu olanaklarının gerekse sivil toplum örgütlerinin tüm imkan ve olanaklarını öğrencilerimizin hizmetine sunmaları gerekmektedir. Burası sizin eviniz ve siz ailenizden kopmadınız" diyerek, 'Sizinleyiz' mesajını verdi.

Protokol konuşmaları sırasında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz'e Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi açılacağının müjdesini vererek, Sosyal Hizmet Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü olarak 2 bölüm açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

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