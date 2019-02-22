GeekDay, Uzman Kişilerle Bilişime Meraklı Bireyleri Buluşturacak

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu'nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği GeekDay etkinliği, alanında uzman kişilerle bilişime meraklı bireyleri buluşturacak.

AKTİVİTELER VE YARIŞMALAR BARINDIRIYOR

2 Mart Cumartesi günü, toplam 14 oturumda gerçekleşecek olan etkinlikte yapay zekadan siber güvenliğe, arttırılmış gerçeklikten android mimarisine kadar birçok alanlarda bilgisayar dünyasına dair temel ve güncel konular ele alınacaktır. Gün boyu sürecek olan etkinlik ilginç konuların konuşulmasının yanında, içerisinde sürpriz hediyelerin bulunduğu gün boyu sürecek eğlenceli aktiviteler ve yarışmalar da barındırıyor.

GeekDay 2019 Güncel Konuşmacıları;

• Ziyahan Albeniz (Security Researcher at Netsparker Ltd)

• Tufan Küpeli (Mobile Team Lead at Adesso Turkey)

• Erol Kaftanoğlu (Android Developer at BlindID)

• Güray Yıldırım (DevOps Engineer)

• Başak Buluz (Head of Computer Programming Department at Istanbul Aydin University)

• Fatih Kadir Akın (Senior Software Engineer at Hostmaker)

• Nazlı Temur (Computer Vision R&D Engineer)

• Uğur Özyılmazel (Software Solutions Architect at Biges Güvenli Hayat Teknolojileri)

• Sertaç Şamioğlu (5G/ IoT Consultant at Huawei)

• Orhan Aksoy (System Engineer at Havelsan)

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için www.geekday.gtubt.com adresini

ziyaret edebilirsiniz.

Biletler: http://www.geekday.eventbrite.com

Instagram: geekday_2019

Twitter: geekday_2019