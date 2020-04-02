Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"nı ilan etti.

02.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:54
GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"nı ilan etti.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 6 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye, başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Program kapsamında Covis-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için "Virüsün Yayılımının Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması", "Halk Sağlığı için Acil Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları" ile "Salgının Ülke ve Bölge Ekonomisine Negatif Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Geliştirilmesi" adlı 3 öncelik belirlendi. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programında "Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar" ve "Kar Amacı Güden İşletmeler" uygun başvuru sahibi olabilecek.

Potansiyel başvuru sahipleri; proje başvurularına Ajansın internet sitesinden erişilebilecek olup Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak başvuruyu doldurmaları gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak.

Programın son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilecek ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınacak. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilecek. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulacak.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler video konferans yöntemi, e-posta ve telefon ile yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güney Ege, 1 Nisan, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:56: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi 14:56: AB'den 100 milyar avroluk ücret destek programı - Ekonomi 14:56: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi 14:55: Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile açacak - Ekonomi 14:54: Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekleyen enerji sektörüne teşekkür Açıklaması - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler