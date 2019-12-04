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GEKA'nın 123. Yönetim Kurulu toplantısı Aydın'da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 123'üncü Yönetim Kurulu, Aydın'ın ev sahipliğinde yapıldı.

04.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:04GEKA'nın 123. Yönetim Kurulu toplantısı Aydın'da yapıldı
Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 123'üncü Yönetim Kurulu, 'ın ev sahipliğinde yapıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Esengül Civelek'in başkanlığında ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in misafirliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Esengül Civelek, 123. kez gerçekleştirilen toplantıda öncelikle, Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin gözden geçirileceğini ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaların Yönetim Kurulu tarafından istişare edileceğini belirtti.

Vali Civelek, Ajansın bölgedeki paydaş, kurum, kuruluş ve firmalarla iş birliği içinde gerçekleştirdiği Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ile YÖREX Fuarı kapsamında organize ettiği "Kırsal Kalkınmada Kooperatifçilik" panelinin son dönem çalışmalarına damga vurduğunu söyledi. Ayrıca, GEKA'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 'A Bridge Made of Home Textile' adlı organizasyonda, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen 30 ithalatçı firmanın temsilcisinin yaklaşık 60 Denizli firması ile eşleştirilerek 400'e yakın ikili iş görüşmesi yapılmasının sağlandığının da altını çizdi.

Muğla Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Esengül Civelek sözlerine şu şekilde devam etti; "Kısa ve orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek ve bölge kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz Fizibilite Desteği Programımız için son dönemde, Ajansa başvurusu yapılan projeler kurulumuz tarafından bugün incelenerek onaylanacaktır. Bir diğer destek mekanizmamız olan Teknik Destek Programı'nda yıl içerisinde 49 adet proje başarılı bulunarak uygulama aşamasına geçildi. Bu programımızda son başvuru tarihinin 31 Aralık 2019 olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Son olarak Vali Civelek toplantı esnasında, 2020 yılı Mali Destek Programları genel çerçevelerinin Genel Sekreterlik tarafından Yönetim Kurulu'na sunulacağını ve bunun yanında, Ajans tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2020 Yılı Çalışma Programı"nın da istişare edilecek gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi. Esengül Civelek, Yönetim Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi. - AYDIN

Esengül Civelek, Güney Ege, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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