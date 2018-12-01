Gel de Çık İşin İçinden!

Galatasaray
'da yarın oynayacağı Beşiktaş
derbisi öncesinde eller, kollar bağlandı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle hem kadro kurmakta hem de kulübede hamle oyuncusu bulmakta sıkıntı çeken teknik direktör Fatih Terim
yine gençlere sırt dayayacak.
Serdar Aziz
, Donk, Rodrigues ve Ndiaye gibi cezalıların yanında, Belhanda
, Sinan ve Emre Akbaba
gibi sakat oyuncuların yokluğunu hisseden Terim, ideal bir 11 ile değil, zorunlu bir kadro ile sahaya çıkacak. Terim'in yarınki maçta savunmada, Linnes, Ozan, Maicon
ve Nagatomo'ya forma vereceği ifade edildi. Orta alanda Fernando, Selçuk
ikilisini tercih edecek olan Terim, Mariano'yu ön tarafa çekecek. Feghouli ve Onyekuru ise sarı-kırmızılılarda sahaya sürülecek diğer isimler olacak.
Muğdat Çelik,Ömer Bayram,Ahmet Çalık,Beşiktaş
Bu arada Lokomotiv sonrasında bir gün izin yapan Cim-Bom, derbinin hazırlıklarına dün başladı. Lokomotiv Moskova
müsabakasında 90'ar dakika görev yapan futbolcular, salonda bireysel yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana dinamik ısınma ve koşu ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:27