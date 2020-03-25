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Gel Dese Aşk 4. Bölüm Fragmanı

Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46
Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!
Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.
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Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : TV

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