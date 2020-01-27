'Gel Dese Aşk' iddialı oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak

Provalarda keyifli dakikalar geçiren oyuncular, bu anları unutulmaz kılmak için bol bol fotoğraf çektirdi. Atv ekranlarının merakla beklediği Gel Dese Aşk, konusu kadar iddialı oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak.

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.





