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"Gel Hemşehrim" yarışma programından veda

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki aydır çekimleri yapılan "Gel Hemşehrim" yarışma programı Osmaneli'ne veda etti.

16.09.2019 14:00
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki aydır çekimleri yapılan "Gel Hemşehrim" yarışma programı Osmaneli'ne veda etti.

Turizm tanıtım çalışmalarına devam eden Osmaneli'de çekimi yapılan programda sona gelindi. Çekimleri Balaban Meydanı ile Tarihi Osmaneli Konakları arasında devam eden ve yönetmenliğini Fatih Baykuş, sunuculuğununu ise Rüştü Onur Atilla'nın üstlendiği 'Gel Hemşerim' isimli yarışma programı, ilçe halkından da büyük destek gördü. Yakında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayacak programın sanatçı, yönetici ve çekim ekipleri, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde ilçeye veda etti.

Çekim ekibi başka programlarda bir araya gelme dileğiyle ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

Onur Atilla, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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