"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu

NATO müttefiki ABD ile anlaşamayan Türkiye'nin Suriye'ye tek başına operasyon gerçekleştirmesi sanatçıların da gündeminde yer aldı. Bölgeyi terörden arındırmak amacıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak ise ünlü rapçi Ezel'in yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

"GEL SAVAŞMA, SEVİŞELİM TÜM GÜN"

Rapçi Murda ile "Aya" isimli bir şarkı yapan kısa sürede dinlenme rekoru kıran Ezhel, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını konuştuğu anlarda yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ezhel, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şarkı sözleri "Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla" notunu paylaştı.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Ezhel'in paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bütün Ezhel şarkılarını kaldırdım", "Hala Ezhel fanı olan var" gibi tepki tweetleri attı. Ezhel paylaşımına gelen tepkilerle kısa sürede Twitter'da birinci gündem konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

EZHEL KİMDİR?

Rap dünyasına önce Ice, daha sonra ise Ais Ezhel lakabıyla giriş yapan rapçinin asıl ismi Ömer Sercan İpekçioğlu'dur. 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ezhel aslen Erzincan-İliç Yakuplu köyündendir. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ve özellikle rap müziğe ilgi duyduğunu farkeden Ezhel, kendini keşfettikçe Reggae müzikle de ilgilenmeye başlamıştır. Gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi birçok müzik aletini başarılı bir şekilde çalabilen rapçi, yaptığı müziği ''Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap'' olarak tanımlıyor. Ezhel, yaptığı şarkılar ile geleneksel kültürü ve özellikle Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü yansıtmak istediğini belirtiyor.