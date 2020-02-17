'Geldikleri Gibi Giderler' Sözünün Söylediği İstimbot Beşiktaş'ta Müze olacak

Kampların vazgeçilmezi kamp ateşi bu sefer fuar kapsamında düzenlenen 'Kamp Ateşi' söyleşileri ile şehrin ortasında odunlarla değil, anılarla yanıyor.

Macera dünyasının önemli isimlerinin konuk olduğu etkinliğin üçüncü gününde sahne bu sefer gazeteci Gökhan Karakaş'ın oldu. Yoğun ilginin olduğu interaktif bir şekilde yapılan söyleşide Karakaş, doğa ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken tarihimizde önemli bir yeri olan 'Kartal İstimbotu'nu bulma hikâyesini de anlattı.

Beşiktaş 'ta Müze Olacak

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul 'un işgali sırasında, İngiliz donanması için "Geldikleri gibi giderler" sözü söylediği tekneyi yarı batık halde bulan Karakaş, "Tekneyi bulduğumuzda içinde 20 ton su ve 2 ton taş vardı. Bir yıl bekledik sağlamalarının yapılması için. 1 günlük çalışma ile Tuzla Çiçek tersanesine alınan istimbot yakın zamanda Beşiktaş'ta bir müze olarak açılacak. İstimbot o zamanın teknoloji kömür ile çalışıyor. Tarihini araştırdığımızda ise Hollanda yapımı olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Tarihimize Sahip Çıkmamız Lazım

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "4 buçuk milyar yaşındaki mavi dünya su kürede insanoğlunun anatomik olarak sadece 195 bin yıldır var olan çok hücreli bir canlı, her birinde 200 milyar yıldız barındıran 100 milyar galakside ise bir kum tanesi bile olmadığını hatırlamak için doğaya çıkmak yeterli. Tarihi değerlere sahip çıkmalıyız. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul hem su üstü hem de su altı ile oldukça zengin. Ben dalış yaptığımda bana hep altın veya değerli bir şeyler buldun mu diye soruyorlar. Bu bilinçten uzaklaşmalıyız. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor."

Soru cevap şeklinde geçen söyleşide, İstanbul'un batık adası olan Vordonisi için yakında Unesco'ya başvuru yapılacağını söyleyen Karakaş, Deniz Arama Kurtarma Derneği'nden de bahsederken dünyada çok önemli bir yere sahip olan gönüllülük kavramının Türkiye'de de gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.