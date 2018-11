Geleceğe Kodlama Merkezi'nde Hazırlanıyorlar

13 Kasım 2018 Salı 11:10



13 Kasım 2018 Salı 11:10

DUYGU AVUNDUK - Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde teknoloji alanında eğitim alan öğrenciler, geleceğin bilim adamları olma yolunda ilerliyorlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokolle, 2017 yılında hizmete giren merkezde kod, üç boyutlu teknolojiler, robotik, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka ve grafik konularında öğrencilere eğitim veriliyor.Hafta sonları merkezde bir araya gelen öğrenciler, uzman eğitimciler gözetiminde bilgisayar üzerinde yazdıkları kodları somutlaştırmak için çalışma yapıyor. Temel elektronik dersi alan öğrenciler, elektronik devre elemanları, devre kurma, lehimleme ve mekatronik konularını öğreniyor.Aynı zamanda kendi yazılımlarını da deneyimleyen öğrenciler, aldıkları kodlama eğitiminin üzerine elektronik bilgisini de ekleyerek otomasyon ve robot tasarımları geliştirebilmek için uygulama sahası da buluyor.İl Mili Eğitim Müdürü Hızır Aktaş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kodlama Merkezi hakkında bilgi vererek, hafta sonu eğitim alan 152 öğrencinin, 56 bin öğrenci arasında sınava girerek başarı gösteren çocuklar olduğunu söyledi.Aktaş, amaçlarının kodlama eğitimi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu anlatarak, "Kabiliyeti ve yeteneği olan öğrencilerimiz, akademik bir komisyon tarafından eğitime tabi tutularak, hafta sonunda kodlamayla ve diğer çeşitleriyle ilgili eğitimlerini almaktadırlar. Kodlama merkezinde almış oldukları eğitimlerden ziyade bu alanda sosyal faaliyetler konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde bir çok çalışmamız var. İnşallah öğrencilerimiz geleceğin bilim adamları olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar." dedi."Öğrencilere, Selçuk Bayraktar'ı örnek gösteriyoruz"Kodlama Merkezi öğretmenlerinden Emin Terzi de her yıl haziran ayında sınava girerek başarı gösteren 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 152'sinin çalışmalara katıldığını belirterek, projesi olan lise ve üniversite öğrencilerinin de merkezde eğitim alabildiklerini ifade etti.Terzi, öğrencilerin ufkunu açmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Artık her şey bilgisayar ve bilgisayar üzerinden oluşuyor. 12 kişiden oluşan öğretmen ekibimizle, burada 'kendisi, milleti ve vatanı için neler yapabilir?' konusunda bilinçli gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayali olan öğrencilerin projelerini de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda ise insansız hava aracı hayalini gerçekleştiren Selçuk Bayraktar'ı örnek gösteriyoruz."Kodlama Merkezi'nin 2 yıldır faaliyette olduğuna dikkati çeken Terzi, "Öğrencilerimiz kod yazılımı, üç boyutlu teknolojiler, robotik eğitimi, yapay zeka ve grafik konularında oldukça başarılı projeleri hayata geçiriyorlar. ve ileride de yapacağımız güzel projelerle Türkiye bizi tamamen konuşacak. Biz burada geleceğin mimarını, doktorunu, mühendisini ve bilim adamını yetiştirmeye çalışıyoruz. Artık hayatımızın her yerinde teknoloji var. ve her geçen gün gelişen teknolojiye öğrencilerimizin yetişebilmesi için çalışıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz meslek sahibi olduktan sonra da teknolojiyle hep iç içe olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.7. sınıf öğrencisi Suğranaz Uzunosmanoğlu öğretmenlerinin yönlendirmesinin ardından sınavda başarı gösterip, Kodlama Merkezi'nde eğitim almaya başladığını belirterek, "İleride meslek olarak yazılım mühendisliği düşünüyorum. O nedenle kodlama ve bilgisayarlara dair her şeyi burada öğreniyorum. Öğrenirken de eğleniyorum. Hayalimde canlandırdığım projelerle TÜBİTAK yarışmalarına katılmayı düşünüyorum." dedi.Kodlama Merkezi öğrencilerin Efe Sarı ise bilgisayar mühendisi olmak istediğini ifade ederek, "8. sınıf öğrencisiyim. Hedeflerim doğrultusunda ilerlemem için burası bana çok yardımcı oluyor. Grafik tasarlama üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir yarışma için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Güzel bir derece alarak Trabzon'u temsil etmek istiyorum." diye konuştu.